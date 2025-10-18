CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:27
Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, Ali Koç ve eski yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bu durumla Fenerbahçe tarihinde yaşayan 4 başkandan 3'ünün bir arada olduğu divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından üyelerin konuşmalarına geçildi.

