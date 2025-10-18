CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Kadro dışı kararı bir hatırlatma mekanizmasıdır

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Kadro dışı kararı bir hatırlatma mekanizmasıdır

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Sadettin Saran, açıklamaları ile gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 15:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Kadro dışı kararı bir hatırlatma mekanizmasıdır

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Sadettin Saran, alınan kadro dışı kararı ve Domenico Tedesco'nun geleceği ile ilgili açıklamaları ile gündem oldu. İşte o ifadeler...

"TEDESCO'YU GÖNDERMEK..."

Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu. Kısa vadede bunu yapmak belki anlık bir rahatlama sağlayabilirdi. Ancak doğru bir karar olmazdı. Taraftarlarımızın beklentisine saygı duyuyorum. Ama ben sosyal medya rüzgarıyla karar veren bir yönetici değilim.

KADRO DIŞI KARARI HAKKINDA...

Kadro dışı kararı bir ceza değil, takımın düzenini hatırlatma mekanizmasıdır. Çünkü disiplin, bu camiada kimseyi dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. O yüzden bu süreci geriye değil, ileriye dönük bir adım olarak görüyorum.

"OYUNCULARLA YAPILAN SÖZLEŞMELER..."

Futbolcularımızla ilgili sözleşmeler konusunda camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir. Tüm sözleşmeler şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır.

Aziz Yıldırım: Üç ay sonra...
Idefix - REKLAM
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga çıktı!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Le Havre maçı detayları! Marsilya - Le Havre maçı detayları! 15:28
Angers - Monaco maçı detayları! Angers - Monaco maçı detayları! 15:04
Erzurum'da dev proje! Erzurum'da dev proje! 14:49
Nice Lyon maçı detayları! Nice Lyon maçı detayları! 14:48
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! 14:44
Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 14:42
Daha Eski
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:41
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı detayları! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı detayları! 14:41
Crystal Palace Bournemouth maçı detayları! Crystal Palace Bournemouth maçı detayları! 14:33
Burnley - Leeds United maçı detayları! Burnley - Leeds United maçı detayları! 14:19
Premier Lig'deki futbolcularımız için flaş gerçek! Premier Lig'deki futbolcularımız için flaş gerçek! 14:15
Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi! Manchester City - Everton maçı yayın bilgisi! 14:13