Samandıra'da yeni dönem

Samandıra'da yeni dönem

Fenerbahçe'de ilk hedef Samandıra'yı ayağa kaldırmak olacak. Yönetimden güvenoyu alan Domenico Tedesco, kaptanlar Mert Hakan, Skriniar ve Çağlar ile güçlü bir dönem başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Samandıra'da yeni dönem

TESİSLERDE KALIYOR

Sarı-lacivertlilerde Samandıra'da yeni bir dönem başlıyor. Başkan Sadettin Saran'ın çok önem verdiği Samandıra'da güçlü adımlar atılıyor. Yönetimden güvenoyunu alan Teknik Direktör Domenico Tedesco, tamamen saha içine odaklanmış durumda. İtalyan çalıştırıcı, yardımcılarıyla beraber tesislerde kalıyor, adeta gece gündüz demeden mesai yapıyor. Milli arayı iyi değerlendiren ve yoğun bir çalışma yürüten Tedesco hem kendi takımını hem de rakipleri analiz etti.

KAPTANDAN TAM DESTEK

Takımda kaptanlar da sorumluluk alarak takımın ayağa kalkması için çaba harcıyor. Kaptan Mert Hakan Yandaş, bütün zamanını Samandıra'da geçiriyor. Deneyimli futbolcu tesisteki personelden takım arkadaşlarına kadar herkesle yakından ilgileniyor. Sakatlığını da atlatan Mert Hakan'ın kısa sürede sahalara dönmeyi beklediği ifade edildi. Benzer şekilde diğer takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de sürekli sorumluluk alarak yardım ediyor.

SARAN'DAN YOĞUN İLGİ

Başkan Saran, sürekli olarak Samandıra ile temas kurarak yoğun ilgi gösteriyor. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da devamlı Samandıra'ya giderek futbol takımı ve teknik heyete yakın duruyor. Sarı- lacivertli yönetimin bu yakın ilgiyi sürdüreceği kaydedildi

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI

Süper Lig'de Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Tedesco yönetimindeki idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ve taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

