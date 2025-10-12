CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe 3 maça özel prim

Milli aradan güçlü dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye yeni yönetimden destek artarak devam edecek. Samandıra'ya kamp kuran Sadettin Saran yönetimi, takımı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, bu kötü dönemi atlatmaları için büyük bir destek sağlıyor. Yönetim, Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki derbi öncesinde oynanacak olan kritik 3 karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.

Milli aradan güçlü dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye yeni yönetimden destek artarak devam edecek. Samandıra'ya kamp kuran Sadettin Saran yönetimi, takımı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, bu kötü dönemi atlatmaları için büyük bir destek sağlıyor. Yönetim, Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki derbi öncesinde oynanacak olan kritik 3 karşılaşmaya büyük bir önem veriyor. Süper Lig'de 19 Ekim'de Kadıköy'de K.Gümrük'le başlayacak olan periyotta, ardından Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de yine Kadıköy'de Alman ekibi Stuttgart'la ve sonrasında 27 Ekim'de ligde Gaziantep FK'yle sonlanacak maraton için sarı-lacivertli yönetim özel bir prim paketi belirledi. Yönetimin amacı;

2 Kasım'da Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki dev derbide sahaya, 3'te 3'le moralli ve güçlü bir şekilde çıkmak.

