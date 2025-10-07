CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Neredesin Dzeko



Geçen sezon Edin Dzeko'yla harika bir uyum yakalayan Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 30 gol attı. Üstelik Boşnak yıldızla birlikte çift santrfor çıktığı karşılaşmalarda istatistiksel olarak da yukarılarda yer aldı. Nesyri, bu sezon ise; Süper Lig'de Jhon Duran'la sadece iki maçta çift santrfor olarak görev yaptı. Kalan 6 mücadelede ise tek santrfor olarak oynadı. Ve bu karşılaşmalarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50


Geçen sezon Edin Dzeko'yla harika bir uyum yakalayan Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 30 gol attı. Üstelik Boşnak yıldızla birlikte çift santrfor çıktığı karşılaşmalarda istatistiksel olarak da yukarılarda yer aldı. Nesyri, bu sezon ise; Süper Lig'de Jhon Duran'la sadece iki maçta çift santrfor olarak görev yaptı. Kalan 6 mücadelede ise tek santrfor olarak oynadı. Ve bu karşılaşmalarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

BOŞNAK YILDIZI ARIYOR

Bunun başlıca nedeni de Dzeko gibi bir ismin yanında olmaması. Öyle ki En-Nesyri, Edin Dzeko'yla geçen sezon ilk 11'de çıktığı ilk 8 maçta 9 gol atarken, 1 de asist yaptı. Faslı santrfor, bu sezon ise Süper Lig'deki ilk 8 karşılaşmada 4 defa ağları havalandırırken, asist üretemedi. Nesyri, Dzeko'yla birlikte göre yaparken, daha fazla topla buluşup, daha fazla pas yapma imkanı buluyordu. Ancak tecrübeli golcü, bu sezon topla buluşmakta da zorluk yaşıyor.

EDIN'DEN SADECE 1 GOL

Temmuz ayında Fenerbahçe'den ayrılıp Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko da burada istediğini bulamadı. Toplamda 8 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız, 271 dakika sahada kalırken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

