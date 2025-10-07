CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid forması giyen Rodrygo olmuştu. Brezilyalı yıldız, kendisine gelen tekliflerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:13
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, John Duran, Marco Asensio, Milan Skriniar ve Ederson gibi birçok dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Real Madrid forması giyen Rodrygo olmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde İspanyol devinden ayrılacağı iddia edilmiş ancak yıldız oyuncu takımda kalmıştı.

Rodrygo, İspanyol basınına kendisine gelen transfer teklifleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YAZILANLARA BAKILIRSA HER HAFTA BİR TAKIMDAYDIM"

AS'a konuşan Brezilyalı futbolcu, "Her yaz aynı şey başıma geliyor. Ayrılıp ayrılmayacağım, şu veya bu kulüpten teklif alıp almayacağım. Yayınlananlara dikkat ettiysem her hafta bir takımdaydım. Elbette her zaman teklifler oluyor; bu konuda yalan söylemeyeceğim. Ama kulübe her zaman burada, daha önce olduğundan daha fazla başarılı olmak istediğimi açıkça belirttim.

"REAL MADRID BANA 'GİT' DERSE GİDERİM"

Benim yaşımda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak çok şey, ama şimdi bu formayla daha fazla Avrupa Kupası istiyorum. Her zaman şunu söyledim: "Real Madrid beni istediği sürece buradayım." Bir gün Real Madrid bana "Rodry, kendine bir takım bul" derse, "Tamam" derim. Ama bu olmadı. Kulüp bana her zaman bana güvendiklerini söyledi. Bir sorunum olduğunda da yanımda oldular.

"SESSİZ KALDIĞIM İÇİN SPEKÜLASYON YAPILDI"

Sessiz kaldığım için insanlar spekülasyon yaptı. Ama bu sezon Real Madrid ile ne yapacağımı biliyordum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacaktım. Bu beni rahatsız etmedi. Sakindim ve işte buradayım... Her zamanki gibi. Bu benim yedinci sezonum." ifadelerini kullandı.

