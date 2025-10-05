Suskunluğunu bozmak istiyor

Son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Youssef En- Nesyri, gözünü zorlu Samsunspor mücadelesine çevirdi. Gol yollarındaki şanssızlığını kırmak için çok çalışan Faslı futbolcu, bugünkü mücadele ile rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Ligde 4 golü bulunan Nesyri, bugün gol orucuna ara vermek için sahaya çıkacak.
