CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Samsunspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı nasıl, nereden izlenir?

Samsunspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı nasıl, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Beşiktaş'ın berabere kalmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, puan farkını 4'e düşürmeyi amaçlıyor. Kanarya, milli ara öncesi Karadeniz ekibine karşı da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi merak edilirken, futbolseverler "Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı nasıl, nereden izlenir?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı değerlendirerek zirveyle arasındaki farkı 4 puana indirmeyi hedefliyor. Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, Antalyaspor ve Nice karşısında aldığı ikişer gollü galibiyetlerle moral bulmuş durumda. Kanarya, milli ara öncesi Karadeniz temsilcisine karşı da galibiyet serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Konferans Ligi ilk maçını kazanan Samsunspor ise bu başarısını ligde de sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri

EDERSON MR'A GİRECEK!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibiyle kozlarını paylaşmak için Samsun'a giden Fenerbahçe'de ağrı hisseden Ederson'un MR'ının çekileceği öğrenildi. Brezilyalı file bekçisinin kritik maçta olmaması durumunda bugün kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında a 3 puan almanın yollarını arayacak. Galatasaray - Beşiktaş maçının 1-1 berabere bitmesini fırsata çevirmeyi amaçlayan Kanarya, zorlu Karadeniz deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise Avrupa'da kazanarak yoluna devam eden iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Domenico Tedesco, Samsun önünde oyun planını Nice maçında 2 gol atan Kerem'in üzerine kuracak. Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Nice maçında yüzde 85 pas isabeti ve 9.4 reyting ile maçın adamı seçilen Kerem Aktürkoğlu ise Süper Lig'de çubuklu forma altındaki ilk gol ya da gollerini kaydetmek için sabırsızlanıyor.

EN-NESYRI 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Youssef En-Nesyri, gözünü zorlu Samsunspor mücadelesine çevirdi. Gol yollarındaki şanssızlığını kırmak için çok çalışan Faslı futbolcu, bugünkü mücadele ile rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Ligde 4 golü bulunan Nesyri, bugün gol orucuna ara vermek için sahaya çıkacak.

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 65. RANDEVU

İki takım 5 Ekim Pazar günü oynanacak mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihlerinde 65. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 64 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunurken, Samsunspor ise 12 kez kazandı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

SON 4 MAÇTA 3 BERABERLİK

Süper Lig'de Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 4 maçın 3'ünde iki takım da beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlı ekip 4 maç sonunda galibiyet alamadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivetliler kritik Samsunspor mücadelesi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı Kanarya'da sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Bartuğ ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıktan kurtulan ancak henüz hazır olmayan Mert ve Becao da görev yapamayacak.

MILAN SKRINIAR SINIRDA

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Skriniar, Samsunspor deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde Karagümrük maçında yok.

EDSON ALVAREZ İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra Nice maçıyla birlikte sahalara dönüş yapan Edson Alvarez, Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. UEFA Avrupa Ligi maçında 64'te oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, bugünkü mücadelede ilk 11'teki yerini alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalarda kesik attığı Fred'i Samsunspor mücadelesinde de ikinci yarıda değerlendirecek, İsmail'in formayı kapmasının ardından kulübeye geçen Fred, iyileşen Alvarez'in de takıma katılmasıyla ikinci yarıda değerlendirilmesi bekleniyor.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. TFF'den yapılan duyuruya göre; Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ve Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi!
G.Saray'dan Singo açıklaması!
DİĞER
Wilfried Singo sahalardan ne kadar uzak kalacak? Galatasaray, sakatlığı açıkladı...
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüyor
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman? 14:05
Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? 14:02
Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? 13:58
G.Saray'dan Singo açıklaması! G.Saray'dan Singo açıklaması! 13:56
Trabzonlu efsaneler Emir Yuşa için sahada! Trabzonlu efsaneler Emir Yuşa için sahada! 13:52
Lille-PSG maçı ne zaman? Lille-PSG maçı ne zaman? 13:48
Daha Eski
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! 13:46
RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? 13:43
Le Havre-Rennes maçı ne zaman? Le Havre-Rennes maçı ne zaman? 13:38
Monaco-Nice maçı ne zaman? Monaco-Nice maçı ne zaman? 13:20
Lyon-Toulouse maçı ne zaman? Lyon-Toulouse maçı ne zaman? 13:16
F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 12:11