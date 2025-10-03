Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (EuroLeague)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvaya Paris Basket galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. maçında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kritik maçtan galibiyet ile ayrılmak.

Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Zalgiris 29-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Zalgiris 33-27 F.Bahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ZALGIRIS-F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.