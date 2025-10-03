CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (EuroLeague)

Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev turnuvada 2. maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 20:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvaya Paris Basket galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. maçında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kritik maçtan galibiyet ile ayrılmak.

Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Zalgiris 29-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot oynanıyor: Zalgiris 33-27 F.Bahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ZALGIRIS-F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Tekke'den Olaigbe açıklaması!
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu 20:14
Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! 20:08
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Daha Eski
Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI 18:13
Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI 18:09
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI Trabzonspor-Kayserispor | CANLI 17:32
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24
F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı 16:58
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı 16:33