EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 84-81'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:37
Zalgiris 84-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 84-81'lik skorla mağlup ayrıldı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris Kaunas: Nigel Williams-Goss 20, Sylvain Francisco 18, Laurynas Birutis 9, Dustin Sleva 4, Ignas Brazdeikis, Moses Wright 11, Edgaras Ulanovas 7, Azoulas Tubelis 8, Maodo Lo 4, Arnas Butkevicius 3, Deividas Sirvydis, Mantas Rubstavicius

Başantrenör: Tomas Masiulis

Fenerbahçe: Devon Hall 12, Mikael Olli Axel Jantunen 2, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Bonzie Colson

2, Wade Baldwin 36, Nicolo Melli 5, Tarık Biberovic 2, Onuralp Bitim 6, Armando Bacot 4, Brandon Boston Jr.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Zalgiris 29-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot sonucu: Zalgiris 41-36 F.Bahçe Beko

3. Periyot sonucu: Zalgiris 65-53 F.Bahçe Beko

4. Periyot sonucu: Zalgiris 84-81 F.Bahçe Beko

