Sihirbaz Kerem

Uzun uğraşlar sonucunda F.Bahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, çubuklu forma altındaki siftahını yaptı. Daha önce Kasımpaşa önünde asist yapan milli futbolcu, ilk gollerini dün kaydetti. Nice savunmasına zor anlar yaşatan Kerem Aktürkoğlu, henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı.

Talisca'nın orta alandan attığı harika pasta savunmanın arkasına sızan Kerem'in vuruşunda kaleci Yehvann Diof parmaklarını ucuyla müdahalede bulundu. Bu hamle gole engel olamadı.

NICE'E KABUS YAŞATTI

Ardından hız kesmeyen Kerem, Nice'e kabus olmaya devam etti. Bu kez 25'te İsmail Yüksek'in harika uzun pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Kerem sağına çekerek vurdu. Savunmaya da çarpan top köşeye giderek filelerle buluştu. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde attığı 400. gol oldu. Kerem Aktürkoğlu dünkü mücadele öncesinde bu sene sadece Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Benfica forması altında Fenerbahçe'ye karşı gol atmıştı.

ANDERSON TALISCA'DAN ŞIK ASİST

Nice mücadelesinde F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca sahada kaldığı 64 dakika içerisinde çok olumlu iler yaptı. Henüz üçüncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde orta alandan harika bir ara pası atan Brezilyalı oyuncu şık bir asiste imzasını attı. Sambacı maç içerisinde de iki kez gol yaklaşırken çerçeveyi bulamadı ancak istekli futbolcu ile dikkat çeken isimlerden birisi oldu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde F.Bahçe yönetimi, Nice yöneticileri ile UEFA delegesini yemekte ağırladı. Çengelköy'de bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine başkan vekili Murat Salar, yöneticiler ve Nice Başkanı Fabrice Bocquet katıldı.

DORGELES NENE KENDİNE GELDİ

Salzburg'dan 28 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer edilen ancak ilk haftalarda uyum sorunu yaşayan Dorgeles Nene, Nice karşısında açıldı. Dünkü mücadelede oldukça istekli bir görüntü sergileyen Malili oyuncu övgüleri topladı.

BAŞKAN SARAN'A DEV DESTEK

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mücadele öncesinde F.Bahçe Doğuş Yelken Şubesi'ni ziyaret ederken ardından stada geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında tribünler hep bir ağızdan Başkan Saran lehine tezahüratta bulundu.

DURAN TRİBÜNDEYDİ

Sakatlığı nedeniyle iki ayı aşkın bir süredir forma giyemeyen Jhon Duran, dünkü Nice mücadelesini tribünden takip etti. Heyecan içerisinde karşılaşmayı takip eden Kolombiyalı oyuncu takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

SEMEDO NEFES ALDIRMADI

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Semedo, Nice maçına esas mevkisi olan sağ bekte başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco son dönemde yıldız ismi orta alanda denemişti ancak dün sağa yerleştirdi. Semedo da burada rakiplerine geçit vermedi ve harika bir performans ortaya koydu. Hücuma da sık sık çıkan Semedo, sezonun en flaş transferlerinden birisi olduğunu gösterdi.

İRFAN CAN'DA KIRIK VAR

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldi. Başarılı kalecinin iki hafta sahalardan uzak kalması beklenirken kulüpten yapılan açıklamada, "İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir" denildi.

İSMAİL RESİTAL SUNDU

Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek, Nice maçının yıldızları arasındaydı. Orta alanda rakibi savunurken ayakta kalan ve Nice'li oyunculara nefes aldırmayan İsmail, takımın hücum kısmında da sorumluluk aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun 25'te attığı golde orta alanda harika bir pas atan milli futbolcu geceye damgasını vurdu. Her geçen hafta performansının üzerine koyan İsmail, Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

FİLİSTİN'E TAM DESTEK

Chobani Stadı'na akın eden sarı-lacivertli taraftarlar İsrail zulmü altında olan Filistin'e Nice maçında destek verdi. İki tribünde dev bir Filistin bayrağı yer alırken, iki kale arkasında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" pankartı asıldı.