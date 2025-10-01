CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından başkan Sadettin Saran ve ekibi Tedesco ve Devin Özek konusundaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra sportif direktör Devin Özek'in önerisiyle Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi. Ancak yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç değil, Sadettin Saran yeni başkan seçildi. Saran'ın başkan seçildikten sonra teknik kadroyu değiştirmek istediği ve Tedesco'yla yola devam etmek istemediği, ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Fakat beklenen olmadı ve Başkan Sadettin Saran, yönetimiyle yaptığı toplantının ardından Doenico Tedesco'yla devam kararı aldı.

Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Başkan Sadettin Saran'ın toplantıda; "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi. Saran'ın bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri ise istikrarı sağlamak istemesi. Bu karar sonrasında Devin Özek dün Samandıra'daki görevine geri döndü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:44
F.Bahçe'de gündem golcü transferi! F.Bahçe'de gündem golcü transferi! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:26
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 01:15
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 01:15
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 01:15
Daha Eski
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:15
G.Saray müthiş taraftarıyla galip! G.Saray müthiş taraftarıyla galip! 01:15
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... 01:15
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı 01:15
Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi 01:15
Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... 01:15