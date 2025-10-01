Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra sportif direktör Devin Özek'in önerisiyle Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi. Ancak yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç değil, Sadettin Saran yeni başkan seçildi. Saran'ın başkan seçildikten sonra teknik kadroyu değiştirmek istediği ve Tedesco'yla yola devam etmek istemediği, ileri sürülmüştü.

Başkan Sadettin Saran'ın toplantıda; "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi. Saran'ın bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri ise istikrarı sağlamak istemesi. Bu karar sonrasında Devin Özek dün Samandıra'daki görevine geri döndü.