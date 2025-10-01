Antalyaspor maçında birtakım istatistiklerde rekor kıran Dorgeles Nene, sosyal medya hesabından; “Birlikte kaybederiz, birlikte kazanırız, en önemlisi de her şeyimizi vermeyi unutmamak. Güzel bir galibiyet, şimdi gelecek adımlara odaklanıyoruz. Destekleri için taraftarlarımıza teşekkürler” mesajını paylaştı.
