Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? sorusu da taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, Fenerbahçe Nice maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırılıyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar hem stadyum hem de televizyon için hazırlıklarını yapıyor. Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin grup mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak.

Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Nice maç saatleri ve yayın bilgileri merak eden taraftarlar, maçın heyecanını evde veya stadyumda birlikte yaşayabilecek. Takım kadroları, teknik direktörün stratejileri ve oyuncu performansları maç öncesi analiz ediliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları ve genç yıldızları, Nice karşısında takımın kaderini belirleyecek önemli isimler olarak öne çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Fransa'nın OGC Nice takımıyla karşılaşacağı mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

