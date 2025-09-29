Talisca rüzgarı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadıköy'de Antalyaspor'u mağlup ederek zirve yarışına tutunan Fenerbahçe'de Anderson Talisca öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, özellikle penaltı noktasından attığı golle hem üzerindeki şanssızlığı bitirdi hem de takımının çok ihtiyaç duyduğu 3 puanı müjdeledi. Süper Lig'de bu sezon Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı atışından faydalanamayan deneyimli yıldız, Antalyaspor önünde bu şanssızlığını kırarak ağları havalandırdı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Anderson Talisca, 65. dakikada penaltıdan ağları havalandırdıktan sonra Kadıköy'de tribünlerde de büyük destek vardı. Talisca, penaltı atışı esnasında topa gelirken tribünlerden tezahüratlarla destek verildi. Golün ardından da Brezilyalı futbolcunun sevinci esnasında taraftarların yanına gitti. Takım arkadaşları da bu esnasında Talisca'nın yanına giderek kutlamaya ortak oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco da oyuncusunu özel olarak tebrik etti.

KADIKÖY'DE SEVİNİYOR

Anderson Talisca, bu sezon lig ve Avrupa'da attığı 3 golü de Kadıköy'de buldu. Talisca, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a karşı Kadıköy'de sevinirken, Süper Lig'de de iç sahadaki Kocaelispor ve Antalyaspor maçlarında ağları sarstı.

TÜM TAKIM İSTEDİ

Penaltı esnasında Fenerbahçe'de tüm futbolcular Anderson Talisca'ya destek oldu. Göztepe ve Alanyaspor karşısında penaltıları kaçıran Talisca, kullanmak istedi. Takım da Brezilyalı yıldızı destek verip cesaretlendirdi.

5. KEZ SEVİNDİ

Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca, penaltıda 5. kez isabet sağladı. Brezilyalı yıldız, geçen sezon Bodrum, Trabzon, Kayseri ve Gaziantep maçlarında penaltıda golü atmayı başarmıştı. Talisca bu sezon ise ilk penaltı golünü kaydetti.