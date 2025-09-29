Oosterwolde golü önledi

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Skriniar'ın partneri olarak başladığı Antalyaspor maçında yaptığı kritik müdahalelerle yıldızlaştı. Özellikle dakikalar 42'yi gösterdiğinde Antalyaspor, Storm'la kontra atağa çıktı. Geriye ışık hızıyla dönen Hollandalı oyuncu, çok iyi yer aldı. Storm'un vuruşunu Ederson çeldi ancak Semedo'ya çarpan top ağlara giderken araya girdi Oosterwolde ve mutlak golü önledi. Jayden, ikinci yarıda da savunmada kritik hamlelere imza attı, Hollandalı oyuncu, 52'nci dakikada ise sarı kart gördü.