Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Oosterwolde golü önledi

Oosterwolde golü önledi

Jayden Oosterwolde, 42’nci dakikada topu çizgiden çıkararak takımını ayakta tuttu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Oosterwolde golü önledi

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, Skriniar'ın partneri olarak başladığı Antalyaspor maçında yaptığı kritik müdahalelerle yıldızlaştı. Özellikle dakikalar 42'yi gösterdiğinde Antalyaspor, Storm'la kontra atağa çıktı. Geriye ışık hızıyla dönen Hollandalı oyuncu, çok iyi yer aldı. Storm'un vuruşunu Ederson çeldi ancak Semedo'ya çarpan top ağlara giderken araya girdi Oosterwolde ve mutlak golü önledi. Jayden, ikinci yarıda da savunmada kritik hamlelere imza attı, Hollandalı oyuncu, 52'nci dakikada ise sarı kart gördü.

