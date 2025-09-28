Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin! Başkan değişiminin ardından...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dönemde yaşanan gelişmeler Fenerbahçe camiasında büyük bir krize işaret ediyor. Takımın önemli yıldızlarından Duran, Asensio, Skriniar, Ederson ve Talisca'nın, kulüp içindeki belirsizlikler ve yönetim değişiklikleri nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşadığı öğrenildi.