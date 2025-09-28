Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin! Başkan değişiminin ardından...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Eski Başkan Ali Koç döneminde yıldızlara sözleşmeleri dışında ekstra bonus vaat edildiği, bu durumun oyuncuların motivasyonunu ve kulübe bağlılığını artırdığı belirtiliyordu. Ancak yönetim koltuğunun Sadettin Saran'a geçmesiyle birlikte, bu sözlerin tutarsızlığı ve yeni yönetimin farklı yaklaşımı oyuncular arasında panik yaratmış durumda.
YÖNETİM ÇÖZÜM ARAYIŞINDA!
Takvim'in haberine göre, bu futbolcular Fenerbahçe'deki gelecekleri konusunda ciddi kaygı yaşıyor, yönetim politikalarındaki belirsizlikler ve net olmayan projeler, takımda huzursuzluk ve kriz havası yaratıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu krizin büyümeden önüne geçmek ve takım içindeki motivasyonu artırmak adına acil çözümler arıyor. Ancak şu an için oyuncuların tedirginliği sürüyor ve Sarı-Lacivertli camiada büyük bir kriz kapıda görünüyor.
