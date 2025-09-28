Fenerbahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar! Geleceği...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceği büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimden Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 09:07
Fenerbahçe'nin kısa süre önce yeni başkanı resmen Sadettin Saran oldu. Saran'ın göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertlilerde değişim rüzgarları esmeye başladı.

Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşmayı düşünüyor.

Sarı lacivertliler, yardımcı antrenör Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.

