Fenerbahçe Kadıköy'de kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Tedesco'nun Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu. Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Şu anda lider Galatasaray ile puan farkı 9. Yeni kayıplarda büyük değişimler yaşanabilir.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-97 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalya, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kanarya bu periyotta 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

EMRE BELÖZOĞLU 8'İNCİ KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-15 ve 2019-20 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-21 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

ALİ YILMAZ SİFTAH YAPACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Yılmaz bu sezon Süper Lig'de 4 kez görev yaparken, Antalyaspor'un ise Trabzonspor deplasmanındaki müsabakayı yönetti.

KANARYA 39-8 ÖNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile bugün 59. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ SINAVLAR

F.Bahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Kanarya'nın attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

6 MAÇTIR KAZANIYOR

Sarı lacivertli takım, Süper Lig'de rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

TEK EKSİK DURAN

Kanarya'da Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Duran. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

F.BAHÇE: EDERSON, BROWN, OOSTERWOLDE, SEMEDO, SKRINIAR, İSMAİL, FRED, SZYMANSKI, ASENSİO, EN NESYRI, TALISCA

ANTALYASPOR: JULIAN, BÜNYAMİN, DZHIKIYA, GIANNETTI, PAAL, SONER, SAFURI, ABDÜLKADİR, HASAN, STREEK, STORM