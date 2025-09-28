CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmak için kenetlenmeleri gerektiğini belirten Sadettin Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARLA SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUM'

Oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğuna değinen Saran, "Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp, konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Devamını Oku BUNU DA OKU
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü!
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal 90+6'da 3 puanı kaptı! Arsenal 90+6'da 3 puanı kaptı! 22:08
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 21:59
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 21:58
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:30
Serik Spor ile Erzurumspor yenişemedi! Serik Spor ile Erzurumspor yenişemedi! 21:19
Bandırmaspor 3 puanı 3 golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı 3 golle aldı! 21:17
Daha Eski
Beşiktaş'tan tarihi galibiyet! Beşiktaş'tan tarihi galibiyet! 19:38
Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım 19:17
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 19:00
Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! 18:58
Kayserispor-Gençlerbirliği | CANLI Kayserispor-Gençlerbirliği | CANLI 18:24
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 18:15