Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:41
Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

TALISCA'NIN PENALTIYI KULLANMASI HAKKINDA

"Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik."

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KULÜBEDE OLMAMASI HAKKINDA

"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak."

