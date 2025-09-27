Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlaması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu tehlikeye attı.