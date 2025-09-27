CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu. Ardından bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetmişti. Bu alınan olumsuz sonuçların ardından ortaya çıkan o gerçek taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:40
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlaması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu tehlikeye attı.

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

NTV Spor'un haberine göre, 43.600 puanda kalan Türkiye, 9. sıradaki yerini korumayı başardı ancak 10. sıradaki Çekya ile arasındaki fark 2.900 puana indi.

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Sezon sonunda Türkiye ilk 10'un dışında kalırsa, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve turnuvaya play-off turundan başlamak zorunda kalacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son tablo:

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

1- İngiltere: 96.227 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

2- İtalya: 85.374 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

3- İspanya: 79.578 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

4- Almanya: 76.117 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

5- Fransa: 68.819 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

6- Hollanda: 61.866 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

7- Portekiz: 58.666 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

8- Belçika: 56.150 puan

Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

9- Türkiye: 43.600 puan

SON DAKİKA
