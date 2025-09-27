Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu. Ardından bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetmişti. Bu alınan olumsuz sonuçların ardından ortaya çıkan o gerçek taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlaması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu tehlikeye attı.
NTV Spor'un haberine göre, 43.600 puanda kalan Türkiye, 9. sıradaki yerini korumayı başardı ancak 10. sıradaki Çekya ile arasındaki fark 2.900 puana indi.
Sezon sonunda Türkiye ilk 10'un dışında kalırsa, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve turnuvaya play-off turundan başlamak zorunda kalacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son tablo:
