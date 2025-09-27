Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yönetim harekete geçecek!

Fenerbahçe'de son maçlarda alınan olumsuz sonuçlar sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. Kanarya'da ortaya konan bu başarısız performansın ardından bazı isimler eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.