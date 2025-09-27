Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yönetim harekete geçecek!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimin futbolcu için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 15:52
Fenerbahçe'de son maçlarda alınan olumsuz sonuçlar sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. Kanarya'da ortaya konan bu başarısız performansın ardından bazı isimler eleştiri oklarını üzerine çekti.

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Yönetimin, İrfan Can'a uyarı yapacağı öğrenildi.

