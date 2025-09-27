Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yönetim harekete geçecek!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Kanarya'da bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.
Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Yönetimin, İrfan Can'a uyarı yapacağı öğrenildi.
