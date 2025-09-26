CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Kanarya'nın Hırvat ekibine karşı aldığı mağlubiyetin ardından 4 yıldızla ilgili ortaya çıkan o gerçek, gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 10:12
Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçında yıldız futbolcularından beklenen performansı alamadı.

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Takvim'de yer alan habere göre 18 milyon Euro'luk Nene, rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluştu ve 1 driblingle rakibini geçti.

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

22.5 milyon euro değerindeki Kerem Aktürkoğlu ise ceza sahasında 1 dokunuş ve 1 dribling yaptı.

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Gol umudu En-Nesyri, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken, dribling de gerçekleştiremedi.

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Marco Asensio ise ceza sahasında hiç dokunma yapmazken, 1 driblingle rakip savunmayı geçti.

Fenerbahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız...

Bu veriler, Fenerbahçe hücumunun Dinamo Zagreb karşısında etkisiz kaldığını resmen göstermiş oldu

