Fenerbahçe dağıldı

Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Domenico Tedesco'yu getiren F.Bahçe, İtalyan çalıştırıcıda da şimdilik aradığını bulamadı. Trabzonspor galibiyetiyle kariyerine başlayan İtalyan çalıştırıcı daha sonra galibiyeti unuttu. UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen ve çıtayı yükselten F.Bahçe, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb önünde ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında savunmada Çağlar Söyüncü ve Skriniar'ın yaptığı hatada Beljo topu filelere gönderdi.

SZYMANSKİ'DEN FÜZE

Fenerbahçe'nin cevabı uzun sürmedi. 25'te Szymanski ceza alanı dışından harika bir golle skora dengeyi getirdi. 50'de Beljo farkı yeniden fileleri bulurken 90'da ise Bekrar son sözü söyledi ve temsilcimiz F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Tedesco'nun sahadaki tercihleri büyük eleştiri konusu olurken, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe Günü Fransız ekibi Nice'i Kadıköy'de konuk edecek. Kanarya, bu yenilginin telafisini evinde yapmaya çalışacak.

FRED İKİNCİ YARIYI BEKLEDİ

Karşılaşmaya teknik direktör Tedesco'nun tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde başlayan Fred, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu sezon ilk kez bir mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 59'da ise oyuna dahil oldu. Teknik direktör Tedesco'nun arayışlarının bir parçası olan Fred, Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil oldu ancak o da beklenen katkıyı sağlayamadı.

NESYRİ SAHADA ADIM ATAMADI

Talisca'nın kırmızı kart cezası nedeniyle yokluğunda Zagreb deplasmanına ileride tek forvet olarak çıkan Youssef En-Nesyri, mücadele boyunca istediği topları alamadı. Sahada etkisiz bir görüntü sergileyen Faslı futbolcu, rakip kaleye şut bile çekemedi. Rakipleriyle girdiği 5 hava topunun 4'nün kaybeden Youssef En-Nesyri'nin bir orta denemesi bulundu ancak hedefi tutturamadı.