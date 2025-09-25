CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

Zagreb'ten eli boş dönen Kanarya galibiyeti unuttu. Avrupa Ligi ilk maçında Zagreb'e 3-1 yenilen F.Bahçe, Beljo (2) ve Bakrar'a engel olamadı. Szymanski takımın golünü atarken Kanarya'nın galibiyet hasreti 3'e çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe dağıldı

Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Domenico Tedesco'yu getiren F.Bahçe, İtalyan çalıştırıcıda da şimdilik aradığını bulamadı. Trabzonspor galibiyetiyle kariyerine başlayan İtalyan çalıştırıcı daha sonra galibiyeti unuttu. UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen ve çıtayı yükselten F.Bahçe, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb önünde ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında savunmada Çağlar Söyüncü ve Skriniar'ın yaptığı hatada Beljo topu filelere gönderdi.

SZYMANSKİ'DEN FÜZE

Fenerbahçe'nin cevabı uzun sürmedi. 25'te Szymanski ceza alanı dışından harika bir golle skora dengeyi getirdi. 50'de Beljo farkı yeniden fileleri bulurken 90'da ise Bekrar son sözü söyledi ve temsilcimiz F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Tedesco'nun sahadaki tercihleri büyük eleştiri konusu olurken, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe Günü Fransız ekibi Nice'i Kadıköy'de konuk edecek. Kanarya, bu yenilginin telafisini evinde yapmaya çalışacak.

FRED İKİNCİ YARIYI BEKLEDİ

Karşılaşmaya teknik direktör Tedesco'nun tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde başlayan Fred, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu sezon ilk kez bir mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 59'da ise oyuna dahil oldu. Teknik direktör Tedesco'nun arayışlarının bir parçası olan Fred, Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil oldu ancak o da beklenen katkıyı sağlayamadı.

NESYRİ SAHADA ADIM ATAMADI

Talisca'nın kırmızı kart cezası nedeniyle yokluğunda Zagreb deplasmanına ileride tek forvet olarak çıkan Youssef En-Nesyri, mücadele boyunca istediği topları alamadı. Sahada etkisiz bir görüntü sergileyen Faslı futbolcu, rakip kaleye şut bile çekemedi. Rakipleriyle girdiği 5 hava topunun 4'nün kaybeden Youssef En-Nesyri'nin bir orta denemesi bulundu ancak hedefi tutturamadı.

F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu
Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber!
DİĞER
Begüm Topçu Turay anlattı: Deniz Yıldızı’ndan sonra ara verip Banu’yu unutturmak istedim!
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Tedesco: Yemememiz gereken goller yedik
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liderde Berat Luş şov Liderde Berat Luş şov 01:14
Manisa FK siftah yaptı Manisa FK siftah yaptı 01:13
Bodrum FK Seferi'yle coştu Bodrum FK Seferi'yle coştu 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:12
Dadaş'a şok! Dadaş'a şok! 01:11
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:11
Daha Eski
Yeni nesil saçmalık ! Yeni nesil saçmalık ! 01:10
Rafa güneştir Rafa güneştir 01:09
Sıfır, sıfır, sıfır! Sıfır, sıfır, sıfır! 01:08
Kartal pençesi Kartal pençesi 01:08
Zajc bu kez rakip Zajc bu kez rakip 01:07
Yeni yönetim uğurladı Yeni yönetim uğurladı 01:06