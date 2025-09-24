Sebastian Szymanski: Eksik yönleri analiz edeceğiz!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin futbolcularından Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. İşte Szymanski’nin açıklamaları… (FB spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. İşte Szymanski'nin sözleri…

"EKSİK YÖNLERİ ANALİZ EDECEĞİZ"

"Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. Bunları söylemesem de şu an eksik noktalar var. İyi başlangıç yapamadık. Sonraki maçlarda daha özgüvenliyiz. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Daha fazlasına, birbirimize ihtiyacımız var. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz."

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ TAKIMI ETKİLEDİ Mİ?" SORUSUNA CEVAP

"Ben öyle zannetmiyorum. Yeni oyuncular katıldı aramıza, yeni teknik direktörümüz var. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir. Bizim bu kalitemiz var. Bu anlamda zamana ihtiyaç yok. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor daha iyi oyun için. Umuyorum ki çok daha iyi performanslar ortaya koyacağız. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur."

