Tedesco'dan Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi sözlerine yanıt! "Geçmişte ne oldu..."

Tedesco'dan Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi sözlerine yanıt! "Geçmişte ne oldu..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolculardan Milan Skriniar, Dinamo Zagreb ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 20:21 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 20:49
Tedesco'dan Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi sözlerine yanıt! "Geçmişte ne oldu..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile takımın yıldız isimlerinden Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Tedesco ve Skriniar, kritik mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"HİÇBİR ZAMAN ÇOK UZAĞI DÜŞÜNMEM"

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman, her turnuvada hedefiniz maksimumu gerçekleştirmektir. Benim felsefem şudur, hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşündüğünüzde bazı adımları atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

"BASKIYA ALIŞKINIM"

"Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum."

"GEÇMİŞTE SÖYLENENLERİ YARGILAYAMAM"

"Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?"

"Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum."

"DINAMO ZAGREB CESUR BİR TAKIM"

"Dinamo Zagreb, futbol oynamak isteyen, cesur, ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum."

"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN ÇOK UZAKTAYIZ"

"Şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top kaybettik, çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek."

Skriniar'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Son 2 maçta almış olduğumuz sonuçlar istediğimiz gibi değildi ama bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Camiaya yeniden pozitiflik kazandırmak için kazanmak istiyoruz."

"Şunu biliyorum ki; Dinamo Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma alışkınız çünkü bizim stadımızda da her zaman harika bir atmosfer oluyor. Güzel bir maç bekliyorum."

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
