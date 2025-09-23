Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Sezona Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcıyla da ligde sadece Kocaeli ve Göztepe maçlarına çıktı.

Bu iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yerine ise Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen bu maçlarda istatistiksel olarak Jose Mourinho'yu geride bıraktı.