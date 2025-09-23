Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktörlük görevine başlayan Domenico Tedesco, çıktığı 3 maçta 1 galibiyet/2 beraberlik alarak tepki çekti. Öte yandan Tedesco'nun oyun felsefesinin istatistiksel olarak Portekizli çalıştırıcının çok üstünde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Sezona Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcıyla da ligde sadece Kocaeli ve Göztepe maçlarına çıktı.
Bu iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yerine ise Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen bu maçlarda istatistiksel olarak Jose Mourinho'yu geride bıraktı.
Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Kocaeli maçında %57, Göztepe karşısında ise %60 topla oynadı. Bu iki karşılaşmada da pas sayısı 400'ü bulamadı.
