Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktörlük görevine başlayan Domenico Tedesco, çıktığı 3 maçta 1 galibiyet/2 beraberlik alarak tepki çekti. Öte yandan Tedesco'nun oyun felsefesinin istatistiksel olarak Portekizli çalıştırıcının çok üstünde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:14
Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Sezona Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcıyla da ligde sadece Kocaeli ve Göztepe maçlarına çıktı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Bu iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yerine ise Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen bu maçlarda istatistiksel olarak Jose Mourinho'yu geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Kocaeli maçında %57, Göztepe karşısında ise %60 topla oynadı. Bu iki karşılaşmada da pas sayısı 400'ü bulamadı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Ancak Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Trabzon maçında %73, Alanya karşısında %62 ve Kasımpaşa deplasmanında %66 topa sahip oldu.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Bu maçlarda sırasıyla, 603, 558 ve 552 isabetli pas yaptı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! Mourinho dönemine göre...

Oyun felsefesini 'topa daha fazla sahip olmak' üzerine kuran ve bunda da başarılı olan Domenico Tedesco, henüz bu durumu skorlara yansıtamadı.

SON DAKİKA
