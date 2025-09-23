CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran neye uğradığını şaşırdı. Saran ve ekibini bu süreçte ödeme ve tazminat bekliyor. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı, önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sona erdi. 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Rakibinin 12 bin 68 oyuna karşılık 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38'inci başkanı seçildi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

Yeni başkan ve ekibini ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Nitekim Ali Koç döneminde şampiyonluk hedefiyle yüksek maliyetli transferler yapıldı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

HER AY 400 MİLYON TL'LİK ÖDEME!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sporcular ve Demenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet için her ay 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

MOURINHO'NUN DEV TAZMİNATI!

Haberde, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Portekiz kulübü Benfica'ya giden Jose Mourinho'nun 10.5 milyon euroluk tazminatının da yeni yönetime kaldığı belirtildi.

REKLAM - Türk Telekom
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri...
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36
Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu 10:23
F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... 10:14
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 10:11
Fenerbahçe Zagreb sınavında Fenerbahçe Zagreb sınavında 10:07
Daha Eski
Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? 10:00
Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı 09:37
Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:32
Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:16
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... 09:09
"Torreira'yı örnek alsın" "Torreira'yı örnek alsın" 08:41