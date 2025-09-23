Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a ödeme ve tazminat şoku!

Yeni başkan ve ekibini ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Nitekim Ali Koç döneminde şampiyonluk hedefiyle yüksek maliyetli transferler yapıldı.

HER AY 400 MİLYON TL'LİK ÖDEME! Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sporcular ve Demenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet için her ay 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor.