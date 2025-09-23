CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe revizyona gidiyor! İşte Tedesco'nun yapacağı değişiklikler

Fenerbahçe revizyona gidiyor! İşte Tedesco'nun yapacağı değişiklikler

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, gözünü Avrupa arenasına çevirdi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Avrupa öncesi Fenerbahçe’de kadro revizyonu! İşte Tedesco’nun kararları

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor...

Avrupa öncesi Fenerbahçe’de kadro revizyonu! İşte Tedesco’nun kararları

İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'yü kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.

Avrupa öncesi Fenerbahçe’de kadro revizyonu! İşte Tedesco’nun kararları

Tedesco, bu iki oyuncuyla dün özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek. Brown ise sol beke geçecek.

Avrupa öncesi Fenerbahçe’de kadro revizyonu! İşte Tedesco’nun kararları

Tedesco, Kasımpaşa karşısında golü atan Asensio'yu yine 10 numara bölgesinde oynatacak.

Avrupa öncesi Fenerbahçe’de kadro revizyonu! İşte Tedesco’nun kararları

Szymanski yedek başlayacak. İtalyan hoca, Alvarez konusunda ise son kararını sağlık heyetiyle maç günü yapacağı toplantıdan sona verecek.

