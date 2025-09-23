Fenerbahçe revizyona gidiyor! İşte Tedesco'nun yapacağı değişiklikler
Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, gözünü Avrupa arenasına çevirdi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor...
İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'yü kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.
Tedesco, bu iki oyuncuyla dün özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek. Brown ise sol beke geçecek.
