Tedesco: Özür diliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Çalıştıkları hiçbir şeyi Kasımpaşa mücadelesinde gerçekleştiremediklerini belirten başarılı teknik adam, "Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu! İşte Saran'ın ilk sözleri...
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
