Tedesco: Özür diliyorum

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Çalıştıkları hiçbir şeyi Kasımpaşa mücadelesinde gerçekleştiremediklerini belirten başarılı teknik adam, "Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.