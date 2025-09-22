CANLI SKOR ANA SAYFA
Kırmızı kart VAR uyarısıyla geldi

Kırmızı kart VAR uyarısıyla geldi

Mücadelenin 45. dakikasında Cafu'nun kayarak müdahalesi ile Skriniar yerde kalırken orta hakem Oğuzhan Çakır sarı kartına baş vurdu. Ancak daha sonra VAR uyarısı ile izlemeye giden Çakır, Cafu'nun taban hareketini görerek kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Kırmızı kart VAR uyarısıyla geldi
Mücadelenin 45. dakikasında Cafu'nun kayarak müdahalesi ile Skriniar yerde kalırken orta hakem Oğuzhan Çakır sarı kartına baş vurdu. Ancak daha sonra VAR uyarısı ile izlemeye giden Çakır, Cafu'nun taban hareketini görerek kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.
