Haberler Fenerbahçe Zafer vakti

Zafer vakti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında bugün Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışında yara almamak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Zafer vakti

Hafta içinde oynanan erteleme maçında Alanyaspor'la berabere kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; üç puanla ayrılarak zirve yarışında yara almamak. Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncularından galibiyet istedi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Düdük Oğuzhan Çakır'da olacak. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 11 puanda bulunuyor. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer sarı-lacivertlilerde tek eksik yeni transfer Jhon Duran... Kolombiyalı golcü bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve önceki gün takımla birlikte çalışmalara başlayan Edson Alvarez hakkında ise son kararı teknik heyet verecek.

45'İNCİ KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bugün 45. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Ouanes, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

SON DAKİKA
