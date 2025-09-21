CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Horton-Tucker İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Horton-Tucker İstanbul'da!

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Talen Horton-Tucker, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 16:55
Fenerbahçe'nin yeni transferi Horton-Tucker İstanbul'da!

Fenerbahçe Kulübünün yaptığı paylaşımda "Yeni transferimiz Talen Horton-Tucker İstanbul'da!" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertliler Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Başarılı guard, 2024-25 sezonunu ise Chicago Bulls formasıyla geçirmiş, bu dönemde 58 maçta 6.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturmuştu.

