Fenerbahçe'nin yeni transferi Horton-Tucker İstanbul'da!

Fenerbahçe Kulübünün yaptığı paylaşımda "Yeni transferimiz Talen Horton-Tucker İstanbul'da!" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertliler Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Başarılı guard, 2024-25 sezonunu ise Chicago Bulls formasıyla geçirmiş, bu dönemde 58 maçta 6.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturmuştu.