FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domecino Tedesco, En-Nesyri'nin neden ilk 11'de olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 19:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domecino Tedesco, En-Nesyri'nin neden ilk 11'de olmadığını açıkladı.

İŞTE O SÖZLER

Domecino Tedesco: "Aslında seçimlerimiz bu haftanın tamamının bir sonucu. Geçen pazar gününden bu yana çok fazla enerji harcadık. Youssef bize yorgun hissettiğini söyledi çarşamba günü de maçımız var ve dikkatli olmalıyız. O maçta Talisca olmadığı için tercihimizi bu yönde kullandık. Kadroya taze kan ve kalite katmak istedik. Genel olarak iyi bir hissiyata sahibiz."

"MAKSİMUM ENERJİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

"Ben her şeyi göz önünü alarak karar alıyorum. Mükemmel bir 11'iniz vardır ama bu maç maç değişebilir. Takım içerisinde çok iyi bir personelimiz var. Bütün bu bilgiler bana geliyor. Buna göre karar veriyoruz. Oynadığımız maçlarda maksimum enerji ortaya koymak istiyoruz. Maç maç bakıyorum, önemli olan bugün oynayacağımız maç." dedi.

