CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Nelson Samedo: Böyle devam edersek çok zor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nelson Samedo: Böyle devam edersek çok zor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Nelson Samedo 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Nelson Samedo: Böyle devam edersek çok zor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Nelson Samedo maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nelson Semedo: "Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık gerçekten. Maça iyi başladık, gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya, iyi şekilde topu hareketlendirmeye çalıştık. İstediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık.

"TAKIMIN MENFAATİ İÇİN..."

Çok fazla şey söyleyemiyorum şu anki hislerimle. Herkesin aynası bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz. Bu tarz puan kayıpları imkansız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bunları geliştirmeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim." dedi.

G.Saray'a Osimhen müjdesi!
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
DİĞER
Jose Mourinho, yeni hedefini daha şimdiden açıkladı! "Er ya da geç geleceğini biliyorum...”
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 22:46
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 22:34
Samedo: Böyle devam edersek çok zor! Samedo: Böyle devam edersek çok zor! 22:30
Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum! Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum! 22:24
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 22:08
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 22:02
Daha Eski
Sakaryaspor geriden gelip kazandı! Sakaryaspor geriden gelip kazandı! 21:13
Arsenal ile M. City yenişemedi! Arsenal ile M. City yenişemedi! 21:11
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 20:50
Bursaspor finalde! Bursaspor finalde! 19:49
F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! 19:46
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 19:19