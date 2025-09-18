CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe İrfan kahretti

İrfan kahretti

Kaleci İrfan Can, 90+3’te yediği hatalı golle sarı-lacivertli takımın puan kaybına neden oldu. Deneyimli file bekçisinin elinden kaçırdığı topun ağlara gitmesi Kadıköy’de herkesi şok etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
İrfan kahretti
Kadıköy'de Alanyaspor'a karşı 90+3'te yediği golle 3 puandan olan Fenerbahçe'yi kaleci İrfan Can Eğribayat yaktı. 90+3'te Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda çok rahat bir top gelmesine rağmen hata yapan İrfan Can, takımını adeta galibiyetten etti. Topu ellerinden kaçıran ve gol olmasına neden olan 27 yaşındaki eldiven Kadıköy'de herkesi kahretti. Tribünlerde 3 puana hazırlanan sarı-lacivertli taraftarlar İrfan Can'ın beklenmedik hatasıyla yıkıldı kaldı. Aynı şekilde yedek kulübesinde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve yardımcıları da büyük üzüntü yaşadı. Yıllarca unutulmayacak bu hata sonrası Fenerbahçe 2 puan yitirdi. Maç sonunda da İrfan Can Eğribayat hayal kırıklığı yaşarken takım arkadaşları teselli etti.
