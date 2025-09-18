CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 22:35
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

