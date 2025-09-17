Fenerbahçe ruhunu geri getireceğiz

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda yol haritasını kongre üyeleriyle paylaştı. Saran, şunları söyledi: "Bugün, yine ve daha da güçlü bir sesle, ne sabır ne süre diyoruz. Samandıra'daki ölü toprağını kaldırmaya, Kadıköy cehennemini, Fenerbahçe ruhunu, geri getirmeye geliyoruz. Fenerbahçe duruşunu, Fenerbahçe iradesini, Fenerbahçe demokrasisini, tüm Türkiye'ye göstererek, 'Hep birlikte şampiyon olacağız."