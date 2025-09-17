FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Mourinho'nun Benfica'nın yeni teknik direktörü olacağı öne sürülürken Portekizli teknik adam flaş bir açıklama yaptı.
Portekiz basınından Record'da yer alan haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki ifadeleri yer aldı. 62 yaşındaki teknik adamın açıklaması ise şu şekilde:
"Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı."
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.