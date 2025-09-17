CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz basınına sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte o sözler...

18 Eylül 2025 Perşembe 00:13
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Mourinho'nun Benfica'nın yeni teknik direktörü olacağı öne sürülürken Portekizli teknik adam flaş bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

Portekiz basınından Record'da yer alan haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki ifadeleri yer aldı. 62 yaşındaki teknik adamın açıklaması ise şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Ali Koç sözleri! "Bana bir açıklama yapmadı"

"Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı."

