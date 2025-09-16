Tedesco olumlu not aldı! Fenerbahçe taraftarı bu oyunu sevdi ama...

Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de sergilenen futbol taraftarların alkışını topladı. İmza töreninde sürekli hücumu düşünen bir takım sözü veren İtalyan hocanın 5 günlük kısa bir sürede önemli dokunuşlar yaptığı gözlendi.

SZYMANSKI FARKLI BİR ROLDE

Kazanılan 3 puanda Trabzonspor'un 80 dakikaya yakın 10 kişi oynaması ciddi bir etken olsa da Fenerbahçe'nin santrayla beraber çok adamla hücum etmesi dikkatleri çekti. Takvim'de yer alan habere göre, ayrıca futbolcuların çok agresif bir oyun sergilemesi ve sürekli ön alan baskısı yapılması da taraftarlardan tam not aldı. Szymanski'yi çok farklı bir rolde oynatan ve ciddi verim alan Tedesco'nun takımın motivasyonu ve enerjisini de yukarıya çektiği gözlerden kaçmadı. Tüm bu olumlu taraflara karşın 10 kişi bir rakibe karşı son 5 dakikada yaşanan büyük panik ve bitiricilik problemi de önümüzdeki zorlu haftalar öncesi soru işareti oluşturdu.

FİZİKİ KALİTE YETECEK Mİ?

Ayrıca Tedesco'nun agresif ve tempolu oyun isteğinin fiziksel anlamda futbolculardan nasıl bir karşılık bulacağı da belirsizliğini koruyor. Ancak tüm Fenerbahçeliler ilk maç özelinde sergilenen oyundan fazlasıyla memnun kaldı.

TARAFTARA UMUT VERDİ

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun ilk maçtaki oyun anlayışı ve saha kenarındaki duruşu Fenerbahçe taraftarını ilerisi için umutlandırdı.

ÇABUK ALIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk maçında takıma çabuk uyum sağladı.