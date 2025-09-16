Alanya maçı öncesi 7 eksik var

Sarı-lacivertlilerde yarın oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu can sıkıyor. 1. hafta erteleme maçında o gün takımda bulunmayan ve daha sonra transfer edilen 5 futbolcu forma giyemeyecek. O gün lisansı bulunmayan Ederson, Nene, Asensio, Kerem ve Alvarez forma giyemeyecekler. Sakatlığı bulunan Duran ve Mert Hakan da takımı yalnız bırakacak.
