Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı.Nelson Semedo...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.
DİĞER