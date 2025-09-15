Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı.Nelson Semedo...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trabzsonspor galibiyetinin ardından hız kesmeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'dan ise sevindiren haber geldi.İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 15:31
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

