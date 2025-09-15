CANLI SKOR ANA SAYFA
En Nesyri sahnede!

En Nesyri sahnede!

En Nesyri, Trabzonspor derbisinde takımının gol perdesini açtı, adından söz ettirmeyi başardı. Faslı yıldız, bu sezon Lig’de son 2 karşılaşmada 3 kez ağları sarsarak öne çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
En Nesyri sahnede!

Fenerbahçe'nin forveti Youssef En Nesyri gollerini sıralamayı sürdürüyor. Trabzonspor derbisinde ağları sarsarak gol perdesini açan En Nesyri, sahanın da iyi isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'de son 2 maçta 3 kez ağları havalandırarak adından söz ettirmeyi başardı. Dün akşamki dev mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki yıldız, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ilk maçında sevindi.

8 MAÇTA 4 GOL KAYDETTi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 30 gole imza atan Nesyri, bu sezona da hızlı başladı. Hem Şampiyonlar Ligi ön elemeleri hem de Süper Lig maçlarında 8 karşılaşmada sahaya çıkan deneyimli forvet, rakip filelere 4 gol bırakırken, 1 de asist yaptı. Yıldız golcü; Feyenoord, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ağlarını sarstı. Youssef En Nesyri Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 1 gol atarken, deplasmanda da 3 karşılaşmaya 2 gol sığdırdı

5

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 4 gol, 1 asistle 5 gole direkt etki etti.

