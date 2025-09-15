En Nesyri sahnede!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin forveti Youssef En Nesyri gollerini sıralamayı sürdürüyor. Trabzonspor derbisinde ağları sarsarak gol perdesini açan En Nesyri, sahanın da iyi isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'de son 2 maçta 3 kez ağları havalandırarak adından söz ettirmeyi başardı. Dün akşamki dev mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki yıldız, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ilk maçında sevindi.

8 MAÇTA 4 GOL KAYDETTi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 30 gole imza atan Nesyri, bu sezona da hızlı başladı. Hem Şampiyonlar Ligi ön elemeleri hem de Süper Lig maçlarında 8 karşılaşmada sahaya çıkan deneyimli forvet, rakip filelere 4 gol bırakırken, 1 de asist yaptı. Yıldız golcü; Feyenoord, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ağlarını sarstı. Youssef En Nesyri Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 1 gol atarken, deplasmanda da 3 karşılaşmaya 2 gol sığdırdı

5

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 4 gol, 1 asistle 5 gole direkt etki etti.