CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Tartışmalı pozisyonların olduğu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Bordo mavililer mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:49 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor2u konuk etti.

Sarı lacivertliler rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin golünü 45. dakikada En Nesyri kaydetti.

Trabzonspor bu sonucun ardından bu sezon ki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 10 yaparken Trabzonspor 10 puanda kaldı.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.

Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.

Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo da takımını yalnız bıraktı.

BECAO 9 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, 9 ay sonra formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Becao, son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

TARAFTARDAN KEREM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.

Taraftarlar daha sonra takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı.

Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi.

Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Türkiye-Almanya | CANLI
Fenerbahçe'den gol itirazı! Top çizgiyi geçti mi?
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de sular ısınacak!
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar
Derbide gol VAR'dan döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! 20:35
Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! 20:33
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 20:22
Fenerbahçe'den gol itirazı! Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı! Top çizgiyi geçti mi? 20:22
Yunanistan, EuroBasket'i 3. tamamladı! Yunanistan, EuroBasket'i 3. tamamladı! 19:56
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması 19:52
Daha Eski
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar 19:31
Derbide gol VAR'dan döndü! Derbide gol VAR'dan döndü! 19:26
F.Bahçe tribünlerinden Ederson göndermesi! F.Bahçe tribünlerinden Ederson göndermesi! 19:16
Kayseri'de kazanan yok! Kayseri'de kazanan yok! 18:57
Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI 18:56
Fatih Tekke: Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm Fatih Tekke: Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm 18:34