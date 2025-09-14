Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor2u konuk etti.

Sarı lacivertliler rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin golünü 45. dakikada En Nesyri kaydetti.

Trabzonspor bu sonucun ardından bu sezon ki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 10 yaparken Trabzonspor 10 puanda kaldı.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.

Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.

Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo da takımını yalnız bıraktı.

BECAO 9 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, 9 ay sonra formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Becao, son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

TARAFTARDAN KEREM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.

Taraftarlar daha sonra takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı.

Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi.

Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.