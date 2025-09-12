Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda çalışmayla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde pas uygulamaları üzerinde durduğu aktarıldı.

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.