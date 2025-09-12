CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 14:44
Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda çalışmayla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde pas uygulamaları üzerinde durduğu aktarıldı.

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

