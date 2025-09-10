Son karar Tedesco

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından başlayan teknikdirektör arayışı nihayete erdi. Sarı-lacivertliler, bütün adaylar arasından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'da karar kıldı. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek'in sürdürdüğü çalışmalarda Tedesco ile anlaştı ve dün akşam İstanbul'a getirdi.

39 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan uzun görüşmeler sonrası anlaşma zemini yakalandı. Domenico Tedesco'nun ön plana çıkmasında Futbol Direktörü Devin Özek de etkili oldu. İsmail Kartal, Edin Terzic, Luciano Spalletti, Marco Rose, Ange Postecoglou gibi isimlerle bire bir görüşmeler yapan Devin Özek; Tedesco ile yaptığı görüşmeden olumlu etkiledi.

Genç hocanın Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna uygun planları ve hedeflerine ikna olan Özek'in Başkan Ali Koç'a bu yönde telkin verdiği aktarıldı.

İNANCIMIZ TAMDIR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco için konuştu. Başkan Koç, "Hücuma dayalı en uygun hocayı seçmek istedik. Verilerle Tedesco'yu belirledik. Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır" diye aktardı. Koç, "Kadro değerimiz 315 milyon euro. Hedefimiz ligde şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi finali oynamak" dedi.

HÜCUMU SEVİYOR

Domenico Tedesco görev aldığı takımlarda hücumu seven futbol anlayışıyla dikkat çekiyor. Belçika Milli Takımı'nda 24 maçta 41 gol, Leipzig 38 maçta 88 gol, Spartak Moskova'da 54 maçta 89 gol, Schalke 04'te de 75 maçta 118 gole ulaşan Tedesco, hücum hattına önem veriyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Tedesco ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Görüşmelerin ardından Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İtalyan teknik direktörün, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Kadıköy'de oynanacak derbide takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.

Domenico Tedesco son olarak Belçika Milli Takımı'nda çalışmış ve 17 Ocak 2025 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun yanında Türk bir antrenörün görev yapması planlanlandı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynamış ve kaptanlık yapmış Gökhan Gönül'ün yer alacağı açıklandı.

NOTTINGHAM'LA ADI GEÇTİ

Kanarya'da yeni hoca Domenico Tedesco, Nottingham Forest'in listesindeydi. Nuno Espirito Santo'ya veda eden Nottingham'ın Tedesco'yu takip ettiği bildirildi. Ancak Premier Lig ekibi Tottenham'ın eski hocası Ange Postecoglou ile anlaşmaya vardı.

A PLANI: 4-2-3-1

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde kullanacağı sistem öne çıktı. Tedesco'nun Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda hem 3'lü hem de 4'lü formasyon kullanacağını ilettiği vurgulandı. Belçika Milli Takımı'nda genelde 4-2-3-1 formasyonunu benimseyen İtalyan teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki A planının da bu yönde olması bekleniyor.