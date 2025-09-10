FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..."

Bir anda Spalletti'ye teklif götürüldü. Görevi kabul etmedi. Arkasından Türkiye'nin Sabah Spor'dan öğrendiği Zidane gündeme geldi. O da resmi öneriyi geri çevirdi. Önceki gün Edin Terzic manşete oturdu. Terzic de Fenerbahçe'de seçim olduğu için görev almak istemedi ve yorumculuk kariyerine devam edeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi.