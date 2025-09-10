FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başlarken, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, İtalyan çalıştırıcıyı değerlendirdi. İşte o yazı...
"ZEKİ BİR TEORİSYEN AMA SABREDİLİRSE"
Mourinho'yu yollayan F.Bahçe, günlerdir teknik direktör arıyor. Önce üç kez göreve gelen İsmail Kartal'ın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Kartal, asbaşkan Hamdi Akın'la görüştü ve evden ayrılırken tekneye biniş anı görüntülendi! Günlerce 'Kartal, Fenerbahçe'ye hoca olur mu olmaz mı' diye kamuoyu yoklaması yapıldı aslında. Görüldü ki tepki var, bazı şartlar öne sürdüğü iddia edilerek de ondan vazgeçildi.
Bir anda Spalletti'ye teklif götürüldü. Görevi kabul etmedi. Arkasından Türkiye'nin Sabah Spor'dan öğrendiği Zidane gündeme geldi. O da resmi öneriyi geri çevirdi. Önceki gün Edin Terzic manşete oturdu. Terzic de Fenerbahçe'de seçim olduğu için görev almak istemedi ve yorumculuk kariyerine devam edeceğini Fenerbahçe'ye bildirdi.
Geriye Tedesco kaldı. Pazartesi gecesi İtalyan asıllı Alman teknik adam gündeme düştü. Sosyal medyada infial yarattı. F.Bahçe taraftarı, "Seni istemiyoruz Tedesco" şeklinde yüzlerce, binlerce mesaj paylaştı ve dün akşam saatlerinde Tedesco'nun, 2 yıllık imza attığı resmen açıklandı.
Yardımcısı da Gökhan Gönül oldu. Gönül, F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer olduğu için linç edilmişti. Hatta Kadıköy'de dolarların üzerine fotoğrafları konarak sahaya atılmıştı. 2016'da taraftarın baskısı üzerine Gönül'ün kanlı forması, F.Bahçe müzesinden kaldırılmıştı. Şimdi aynı isim Fenerbahçe'ye yardımcı hoca oldu. Umarım taraftar nezdinde tepki görmez.
Gelelim yeni hocaya… 2 gün sonra 40 yaşına girecek… F.Bahçe başarıya aç. Kadro yıldızlarla dolu. Aldığı tek şampiyonluk, Leipzig'de kazandığı Almanya Kupası. Zeki bir insan. Teorisyen. Ama F.Bahçe'nin zamanı yok. Şampiyonluk özlemi had safhada. Yani demek istediğim şu. Kısa vadede iyi bir seçim olmayabilir. Riskli. Uzun vadede doğru bir isim olabilir. Fenerbahçe için hayırlı olsun.