HaberlerFenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"
FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almıştı. İtalyan basınına konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Skriniar, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MilanNews.it adlı siteye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'in büyük rakiplerinden biriyle, İtalya'ya dönüş ihtimali için 'asla asla deme' diyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hiçbir şey imkansız değil. Asla asla deme. Neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de 4 yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. Tekrar istikrar buldum ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum."