Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almıştı. İtalyan basınına konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 15:51
FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'ya emanet eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

Kanarya, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiraladığı ve sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergilediği Slovak stoperin bonservisini aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Skriniar, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

MilanNews.it adlı siteye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'in büyük rakiplerinden biriyle, İtalya'ya dönüş ihtimali için 'asla asla deme' diyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

FENERBAHÇE HABERİ - Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! "Asla asla deme"

"Hiçbir şey imkansız değil. Asla asla deme. Neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de 4 yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. Tekrar istikrar buldum ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum."

SON DAKİKA
