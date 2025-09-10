CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Yüksek için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in ardından İsmail Yüksek'in de Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 10:54 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 11:50
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından transfer planlamaları hız kazandı.

Kanarya'da özellikle gelecek isimlerin yanında ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in takımdan ayrılabileceği ifade edilmişti.

Jose Mourinho döneminde istediği süreleri bulamayan milli futbolcunun, sarı lacivertlilerde mutlu olmadığı belirtilmişti.

Son dönemde hakkında Beşiktaş'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atılan İsmail Yüksek'le ilgili karar verildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bu sezon daha fazla forma şansı bulması beklenen milli futbolcuyu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

